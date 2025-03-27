Возвращение десятилетия: чем известен Денис Паслер

Президент Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области экс-губернатору Оренбуржья и бывшему председателю правительства Среднего Урала Денису Паслеру.

«Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», – сказал глава государства.

«Новый День» напоминает биографию нового врио губернатора.

Денис Паслер родился в 1978 году в Североуральске, закончил УрГГУ. Работал на СУБРе, затем руководил компаниями «Краснотурьинскмежрайгаз», ГАЗЭКС, Свердловэнергосбыт, Екатеринбурггаз.

С 2008 года Паслер был депутатом Палаты представителей заксобрания Свердловской области от Серовского района, а в июне 2012 года новый губернатор Евгений Куйвашев назначил его председателем регионального правительства. Паслер приступил к своим обязанностям 20 июня. В первый же рабочий день он занялся самой острой на тот момент проблемой – поиском пропавшего в лесах Серовского района самолета Ан-2.

Стоит отметить, что все годы своего премьерства Паслер регулярно «разруливал» сложные ситуации на местах. На пресс-конференции по итогам 2014 года он пожаловался журналистам, что с хорошими вестями к нему не приходят – в основном, с проблемами.

В качестве возможного кандидата на пост губернатора Паслера впервые упомянули в сентябре 2013 года – когда единоросс Яков Силин из команды Куйвашева проиграл выборы мэра Екатеринбурга оппозиционеру Евгению Ройзману (признан иноагентом). Источники агентства тогда говорили, что «варягов» на Урале принимают неохотно, а Паслер уже успел показать себя хорошим управленцем, при этом в политических интригах он замечен не был.

26 сентября 2016 года Евгений Куйвашев отправил Паслера в отставку. Пост областного премьера был упразднен. На прощание экс-премьер заявил: «Благодарю жителей Свердловской области за ту поддержку и доверие, которую они оказывали правительству Свердловской области и мне как его руководителю. Вместе мы делали все для того, чтобы Свердловская область оставалась сильной и развивалась. Наша область самая мощная в России, здесь живут самые талантливые и замечательные люди. Родиться в Свердловской области, жить здесь и работать для своих земляков – это огромное счастье».

После этого Денис Паслер несколько лет руководил компанией «Т Плюс».

В марте 2019 года Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, а в сентябре победил на выборах, в 2024 году был переизбран на второй срок. Он стал третьим свердловским политиком, ставшим главой другого региона. До него из Свердловской области уехали бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов – ныне губернатор Колымы, и экс-депутат Госдумы Александр Бурков – до 2023 года – губернатор Омской области.

Добавим, в разное время претендентами на пост губернатора Свердловской области в кулуарах также называли Игоря Баринова – экс-депутата Госдумы, с 2015 года – руководителя Федерального агентства по делам национальностей, и Олега Сиенко – бывшего директора Уралвагонзавода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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