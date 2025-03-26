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Среда, 26 марта 2025, 22:30 мск

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Путин назвал имя нового губернатора Свердловской области

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

«Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», – сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области предложено стать главе правительства ДНР Евгению Солнцеву.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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