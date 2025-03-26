Путин назвал имя нового губернатора Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

«Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», – сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области предложено стать главе правительства ДНР Евгению Солнцеву.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube