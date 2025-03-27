Строительство метро и выборы в Госдуму: что ждет Паслера на посту губернатора

Назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области позволит решить не только экономические, но и политические задачи, считают эксперты.

«На мой взгляд, выбор кандидатуры президентом очень взвешенный. Паслер сейчас на пике отношений с Минстроем, Минтрансом, с крупными энергетиками, это полезные связи для Свердловской области, – заявил «Новому Дню» политтехнолог Александр Ханин. – В перспективе это завершение строительства федеральной трассы М5, расширение ЕКАД, скоростное сообщение с Челябинском, проект транспортной доступности Севера, строительство БАЭС и еще как минимум двух объектов энергетики. Развитие «Титановой долины» – в Оренбургской области особая экономическая зона при Паслере очень хорошо стартанула. Инфраструктурный проект ближайшего времени – метро в Екатеринбурге».

В первую очередь, считает Ханин, врио губернатора надо будет решить три задачи: 1) формирование работоспособной управленческой команды; 2) выстраивание рабочих отношений с силовиками; 3) быстрое разрешение муниципальных конфликтов – в Ревде, Реже, Березовском, Дегтярске.

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» пишет, что назначение Паслера – не просто хозяйственный вызов, а нечто большее:

«Президент Путин выбирал следующего кандидата по пост губернатора Свердловской области тщательно, и критерии были гораздо сложнее, чем просто «крепкий хозяйственник» и «квалифицированный госуправленец». Паслера обкатали на должности председателя правительства области, затем на посту губернатора Оренбургской области и вот досрочно он возвращается на родину. Я знаю еще двух кандидатов, которые были в шорт-листе, но выбор пал именно на Паслера».

Баширов не сомневается, что Денис Паслер задержится в Свердловской области до 2035 года, а за это время в России пройдут три крупных политических кампании: выборы Госдумы в 2026 году, выборы президента в 2030 году и выборы Госдумы в 2031 году. Они, считает Баширов, определят высшую прослойку государственных чиновников России на ближайшие 15-20 лет. «Это будут непростые годы, во многом переломные для России. Ошибки в таких назначениях, как в Свердловскую область, будут критическими, и это, наверняка, не раз проносилось в голове и тех, кто готовил это предложение, и у президента Путина. Это особый выбор, в особое время, с особой миссией – сберечь Россию», – резюмирует Марат Баширов.

Напомним, накануне поздно вечером президент Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области губернатору Оренбуржья и бывшему председателю правительства Среднего Урала Денису Паслеру. «Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», – сказал глава государства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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