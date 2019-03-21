Денис Паслер покинул пост руководителя «Т Плюс»

Назначенный врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер сложил с себя полномочия председателя правления ПАО «Т Плюс». Новый глава компании будет определен на ближайшем заседании совета директоров.

«Под руководством Дениса Паслера компания сумела запустить ряд крупных проектов по комплексной модернизации тепловой инфраструктуры в ключевых городах присутствия. «Т Плюс» также удалось существенно сократить дебиторскую задолженность потребителей, а по итогам работы в 2017 году значительно нарастить чистую прибыль и впервые в истории компании выплатить причитающиеся акционерам «Т Плюс» дивиденды», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Также отмечается, что энергетическая компания добилась значительных успехов, в том числе в Оренбургской области. В частности, именно под руководством Паслера в Орске, Сорочинске и Новосергиевке были введены крупнейшие в России солнечные электростанции, и регион стал национальным лидером альтернативной энергетики.

Напомним, Денис Паслер с 2012 по 2016 году занимал пост премьер-министра Свердловской области. В марте 2017 года он возглавил компанию «Т Плюс» в качестве и. о. генерального директора и председателя правления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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