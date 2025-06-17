Депутаты снова заговорили о строительстве метро: «Если затягивать решение, места в центре города не останется»

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий призвал ускорить решение вопроса о строительстве новых очередей городского метрополитена. Иначе в центре города не останется мест для пересадочных станций подземки.

Вечный для екатеринбуржцев вопрос о метро обсудили сегодня депутаты на заседании комиссии по городскому хозяйству. Директор департамента экономики Алексей Прядеин напомнил, что врио губернатора Денис Паслер называл строительство метрополитена в Екатеринбурге «одной из первых задач», но подвижек пока нет. При этом приоритетным направлением для развития метро теперь считается Академический район, который очень быстро расширяется.

Депутат Владимир Крицкий отметил, что вторая ветка вообще-то предназначалась для соединения ВИЗа и ЖБИ, а план предусматривал строительство депо в этих районах.

«Чем дальше мы затягиваем со строительством второй ветки метро, тем меньше шансов обеспечить пропускную способность транспорта в центре города. Вторая и третья очереди метро планируются замкнутыми. Это значит, что пересадочный узел возможен только в двух точках – будущая станция «Театральная» и станция «Восточная». Понятно, что нужно учитывать растущий район Академический. Но нужно комплексное решение», – заявил Крицкий.

По его мнению, вторая и третья очереди метрополитена могут быть построены в комбинированном варианте – подземном и наземном. Причем наземное метро строить дешевле, однако чем дальше откладывается решение, тем меньше места остается для прокладки рельсов на окраинах города в связи с активным жилым строительством.

Напомним, последние станции Екатеринбургского метрополитена – станции «Бажовская» и «Чкаловская» – были открыты в 2011 и 2012 году. С тех пор городские власти постоянно ищут финансирование на продолжение строительства. В 2024 году прозвучала идея продлить существующую первую линию до Верхней Пышмы со стороны Уралмаша и до Уктуса со стороны «Ботанической».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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