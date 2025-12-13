Госдолг Свердловской области сократился почти на 10 миллиардов

С начала 2025 года государственный долг Свердловской области снизился на 9,9 миллиарда рублей и составил 82,7 миллиарда. Такие данные озвучил министр финансов области Александр Старков на заседании регионального правительства, сообщили в ДИПе.

«В Свердловской области благодаря устойчивой экономической ситуации удалось увеличить финансирование социальных расходов. При этом существенно снизился государственный долг и списана часть задолженности региона», – отметил он.

Согласно отчету, доходы областного бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 10,6%, достигнув 365,2 миллиарда рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – 330,7 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 34,5 миллиарда рублей. На финансирование социальной сферы направлено 72,5% от всего объема расходов – 262,2 миллиарда рублей.

Как уже писал «Новый День», на первой встрече с уральскими СМИ в апреле Паслер объяснил, что заявленный минфином на тот момент госдолг в 92 млрд рублей – «это только то, что вы видите». Фактически к этой сумме нужно прибавить еще 50 млрд – стоимость заключенных областью концессий. «Сказать, что это критично – нельзя, но тем не менее – долг немаленький. Область с обслуживанием справляется, к долгам я отношусь аккуратно. Если не будет кардинальных изменений в экономике мира, страны – риска не вижу», – сказал Паслер. В то же время он обмолвился: «Госдолг большой, если бы его не было, мы могли бы построить ветку метро за свои деньги». За несколько месяцев госдолг области заметно снизился.

Екатеринбург

