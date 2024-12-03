За 13 лет бесплатную землю получили 17,5 тысячи многодетных семей

С начала 2024 года в Свердловской области 353 многодетных семьи получили бесплатные земельные участки для строительства индивидуального жилья, а еще 450 семей предпочли вместо земли получить социальные выплаты по 200 тысяч рублей, сообщили в ДИПе.

«Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям и социальных выплат взамен земельных участков находится под постоянным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С начала действия этой меры такое право реализовали свыше 30,5 тысячи многодетных семей, из которых более 17,5 тысячи семей получили земельные участки, а почти 13 тысяч выбрали социальные выплаты», – сообщил заместитель губернатора Свердловской области, глава МУГИСО Алексей Кузнецов.

Как уже сообщал «Новый День», бесплатные земельные участки для строительства жилья предоставляются многодетным семьям в Свердловской области с 2011 года. Однако во многих муниципалитетах, прежде всего – Екатеринбурге и его городах-спутниках, свободной земли практически нет. Там же, где участки есть, они зачастую не обеспечены водопроводом, газопроводом, удовлетворительными дорогами. Поэтому с 2018 года по инициативе губернатора Евгения Куйвашева многодетные семьи получили возможность выбрать социальную выплату взамен земельного участка.

На сегодняшний день 82% многодетных семей Свердловской области, принятых на учет в мингосимущества Свердловской области и в муниципальных образованиях региона, получили выплаты или земельные участки.

При этом в 2019 году представители МУГИСО заявляли, что только 5% многодетных семей Свердловской области, получивших от государства бесплатный земельный участок для строительства индивидуального жилья, действительно осваивают его. Гораздо чаще землю перепродают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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