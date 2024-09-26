Многодетным семьям выделили землю без коммуникаций

В Каменске-Уральском суд обязал местные власти обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки, выделенные многодетным семьям под строительство индивидуального жилья.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 2018 по 2023 год многодетным семьям города было выделено 18 земельных участков в деревнях Бекленищева и Гашенева, а также селе Исетском. Ни один из этих участков не был оснащен инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, позволяющей использовать их по целевому назначению – для индивидуального жилищного строительства.

Прокуратура обратилась в Синарский районный суд Каменска-Уральского с требованием обязать городскую администрацию обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Как уже сообщал «Новый День», с 2011 по 2023 год в Свердловской области бесплатные земельные участки под ИЖС или денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей получили почти 30 тысяч многодетных семей. Между тем регулярно возникают ситуации, когда многодетным свердловчанам предлагают землю, к которой не подведены необходимые коммуникации. Тогда муниципалитет предлагает льготникам вместо наделов денежные компенсации. Например, только в Реже в 2023 году 32 многодетным семьям были перечислены выплаты на общую сумму 6,4 млн рублей.

Отметим, что построить свой дом удается далеко не всем. В 2019 году представители МУГИСО заявляли, что только 5% многодетных семей Свердловской области, получивших от государства бесплатный земельный участок для строительства индивидуального жилья, осваивают его. Гораздо чаще землю перепродают.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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