За 12 лет бесплатную землю на Урале получили около 18 тысяч многодетных семей

С 2011 по 2023 год в Свердловской области почти 30 тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки под ИЖС или денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщили в ДИПе, на сегодняшнем заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил продолжить работу по этой программе. Он также обратил внимание на необходимость обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой. По словам губернатора, на сегодняшний день в такой мере государственной поддержки нуждаются свыше 7 тысяч семей.

За годы действия программы из 30 тысяч семей денежную выплату выбрали 12,5 тысячи, остальные предпочли земельные участки. Между тем регулярно возникают ситуации, когда многодетным свердловчанам предлагают землю, к которой не подведены необходимые коммуникации. Тогда муниципалитету приходится вместо наделов выдавать льготникам денежные компенсации. Например, только в Реже в 2023 году 32 многодетным семьям были перечислены выплаты на общую сумму 6,4 млн рублей.

Отметим, что построить свой дом удается далеко не всем. В 2019 году представители МУГИСО заявляли, что только 5% многодетных семей Свердловской области, получивших от государства бесплатный земельный участок для строительства индивидуального жилья, осваивают его. Гораздо чаще землю перепродают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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