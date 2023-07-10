Многодетным из Режа выплатили 6,4 млн рублей вместо земли под строительство домов

Многодетным семьям из Режа выплатят денежные компенсации вместо предоставления земельных участков под строительство частных домов. У города просто нет средств на то, чтобы подвести к участкам газ, электричество, водопровод.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в Реже долго не было нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и основания предоставления многодетным семьям социальных выплат взамен земельных участков, кроме того, в городском бюджете не были предусмотрены ассигнования на данные цели.

В настоящее время 32 многодетным семьям перечислены выплаты на общую сумму 6,4 млн рублей.

Как уже писал «Новый День», с 2011 по 2023 год в Свердловской области бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 16 700 многодетных семей. Еще около 10 тысяч семей получили вместо земли социальную выплату, которая составляет 200 тысяч рублей.

Напомним, законопроект о возможности получения выплаты вместо земельного участка был принят в 2018 году. В областном правительстве объяснили необходимость ведения такой меры тем, что предоставление всем многодетным семьям земли с инфраструктурой неподъемно для бюджета. Только в 2015 году подведение инженерных коммуникаций к одному участку стоило около 1 млн 400 тысяч рублей, а в 2017 – уже 1 млн 727 тысяч.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/792173.html

Реж, Елена Владимирова

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