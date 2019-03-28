95% многодетных семей, получивших бесплатную землю под ИЖС, продают ее

Только 5% многодетных семей Свердловской области, получивших от государства бесплатный земельный участок для строительства индивидуального жилья, осваивают его. Остальные 95% – продают.

Об этом рассказала сегодня корреспонденту РИА «Новый День» и.о. первого замминистра управления государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева. «Мы давали поручение министерству социальной политики провести проверку, какой процент выделенных участков осваивается, и потом обсуждали результат на рабочей группе. Выяснилось, что освоены только 5%. Причем освоены – это не обязательно значит, что там построен дом. Может быть, там только стоит забор, или посажена картошка, – в этом случае все равно считается, что участок осваивается. Но большинство выходят на перепродажу, и этим очень не радуют муниципалитеты. Потому что местные власти тоже выставляют землю на торги, а из-за того, что свои участки продают многодетные семьи, местные бюджеты недополучают доходов. А распоряжение муниципальной землей – один из основных видов доходов муниципальных образований», – отметила Николаева.

Всего, по ее словам, с 2010 года в Свердловской области многодетные семьи получили 12 тысяч участков. Но мало кто начинает действительно строить свой дом: это и не быстро, и очень затратно в плане ресурсов.

Как уже писал «Новый День», есть и еще одна очень веская ричина, почему многодетные семьи перепродают доставшиеся им участки: во многих случаях к земле не подведены самые необходимые коммуникации, такие как дороги, электричество, газ, водопровод. Некоторым и вовсе достаются участки на болоте.

Но в МУГИСО настаивают, что гражданам всегда предлагают сначала съездить и посмотреть предлагаемый участок, а уже потом оформлять его в собственность. «Если человек отказывается от одного участка, подбираем ему другой, пока он не согласится – или на землю, или на денежную компенсацию», – заявила Елена Николаева. Напомним, в прошлом году был принят закон, по которому вместо земельного участка многодетная семья может получить денежную компенсацию в 200 тысяч рублей. Как заявлял вице-губернатор Сергей Зырянов, предоставление всем многодетным семьям земли с инфраструктурой неподъемно для бюджета. По его словам, в 2015 году подведение инженерных коммуникаций к одному участку стоило около 1 млн 400 тысяч рублей, а в 2017 – уже 1 млн 727 тысяч. При этом сейчас в очереди на получение участков стоят более 13 тысяч многодетных семей, и каждый год их число увеличивается примерно на 370. Нет и необходимого количества свободных участков, особенно в таких городах, как Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Каменск-Уральский. Добавим, что в своем ежегодном отчете перед заксо губернатор Евгений Куйвашев должен будет рассказать и о том, какие меры приняты для обеспечения инфраструктурой тех участков, которые люди все-таки взяли и собираются строиться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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