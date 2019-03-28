Земли нет, берите деньгами: для многодетных семей Екатеринбурга заготовили 282 млн рублей

В течение 2019 года администрация Екатеринбурга рассчитывает выдать 1 593 многодетным семьям денежную компенсацию вместо бесплатной земли для строительства собственного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции первый замглавы города Александр Ковальчик. По его словам, всего в Екатеринбурге в очереди на получение участка стоит 2 500 многодетных семей, но до конца года требуется обеспечить ими тех, кто встал на учет до 1 апреля 2016 года, а это 1 593 семьи. При этом свободной земли как таковой в городе почти нет, поэтому администрация рассылает гражданам уведомления, что они могут вместо земли получить денежную компенсацию – 200 тысяч рублей. На эти цели в городском бюджете на 2019 год зарезервировано 282 млн рублей.

Председатель комитета социальной политики администрации Екатеринбурга Елена Левина добавила, что в процедуре получения выплаты нет ничего сложного. «После того как семья получила уведомление, нужно прийти в Центр муниципальных услуг. Единственное условие, что оба родителя должны дать согласие на замену участка деньгами. В Центр муниципальных услуг нужно будет принести подтверждение, что семья многодетная. Когда заявление зарегистрируют, человеку выдадут уведомление. Затем пакет документов перейдет в уполномоченный орган – комитет социальной политики Екатеринбурга. Наши специалисты проверяют, была ли постановка в очередь. Если нужно, связываемся с МУГИСО и проверяем, не получила ли уже семья областную субсидию. Если все в порядке, деньги поступят на счет, который семья укажет в заявлении», – рассказала она.

Добавим, что граждане, которые все-таки получили земельные участки, далеко не всегда строят дом. По данным МУГИСО, осваивается не более 5% участков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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