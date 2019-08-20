российское информационное агентство 18+

Расследования "Нового Дня"

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 августа 2019, 16:15 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Кушва, Ивдель, Новая Ляля, Верхотурье: власти рассказали, где есть земли для многодетных

МУГИСО перечислило муниципальные образования, где остались земельные участки, которые могут получить бесплатно под строительство индивидуального жилого дома многодетные свердловчане.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве, участки еще остались на территории Кушвинского, Ивдельского, Алапаевского, Верхнесалдинского, Новолялинского, Верхотурского, Краснотурьинского, Кировградского, Артинского, Ачитского городских округов, а также Слободо-Туринского и Таборинского муниципальных районов. Если многодетные семьи, стоящие в очереди на получение земли, не захотят туда ехать, а предпочтут получить денежную компенсацию, участки могут достаться следующим очередникам.

Сложнее всего получить землю в Екатеринбурге. Как сообщил в марте этого года первый замглавы города Александр Ковальчик, всего в Екатеринбурге в очереди на получение участков стоит 2 500 многодетных семей, но до конца года требуется обеспечить ими тех, кто встал на учет до 1 апреля 2016 года, а это 1 593 семьи. При этом свободной земли как таковой в городе почти нет, поэтому администрация рассылает гражданам уведомления, что они могут вместо земли получить денежную компенсацию – 200 тысяч рублей. На эти цели в городском бюджете на 2019 год зарезервировано 282 млн рублей.

Напомним, в 2018 году был принят областной закон, согласно которому многодетные семьи могли вместо бесплатного земельного участка единовременно получить социальную выплату в размере 200 тысяч рублей. С сентября 2018 года по август 2019 года МУГИСО и местные администрации предложили деньги вместо земли более 12 000 многодетным семьям. Те из них, кто все-таки хочет получить землю, остаются в сформированной очереди. Добавим, что граждане, которые все-таки получили земельные участки, далеко не всегда строят на них дом. По данным МУГИСО, осваивается не более 5% участков, остальные рано или поздно выставляются на продажу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

Погорельцы с Вайнера рассказали, как идет ремонт: к отопительному сезону обещали вставить окна (ФОТО, ВИДЕО). / В день выборов в 14 городах Серовского округа появятся КОИБы. / В микрорайоне Синие Камни появилась горячая вода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Земли нет, берите деньгами: для многодетных семей Екатеринбурга заготовили 282 млн рублей

95% многодетных семей, получивших бесплатную землю под ИЖС, продают ее

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика,