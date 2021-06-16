Более 2 тысяч многодетных семей в прошлом году выбрали деньги, а не землю

В 2020 году свердловские семьи, имеющие трех и более детей, получили 626 бесплатных земельных участков для строительства индивидуального жилья. Об этом сообщил сегодня депутатам заксо губернатор Евгений Куйвашев.

Он также рассказал, что более двух тысяч многодетных семей предпочли отказаться от земли и получить вместо нее единовременную денежную выплату, которая, напомним, составляет 200 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», с 2010 по 2019 год в Свердловской области многодетные семьи получили 12 тысяч участков. Но мало кто начинает действительно строить на них свой дом: это и не быстро, и очень затратно. По данным МУГИСО, около 95% семей свои участки продают.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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