На Среднем Урале на треть снизился ввод индивидуального жилья и на 20% – многоквартирного

По итогам первого квартала 2019 года в Свердловской области заметно снизились объемы ввода в эксплуатацию жилья, особенно индивидуального.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, всего за первый квартал было введено 333,9 тысяч кв. м жилья, в том числе 135,9 тысяч кв. метров – многоквартирного и 197 тысяч кв. м – индивидуального. В сравнении с первым кварталом 2018 года это составляет 81,5% и 66,8% соответственно. Одновременно статистики отмечают, что оборот строительных организаций Свердловской области за январь-март 2019 года также существенно упал – до 71% от уровня первого квартала 2018 года и составил 28 млрд 217 млн рублей.

Ранее аналитики ЦИАН подсчитали, что за 2018 год стоимость новой недвижимости выросла на 6%. По мнению экспертов, в 2019 году жилье продолжит дорожать из-за ускоряющейся инфляции, роста ставки НДС и рисков очередной девальвации рубля в случае новых санкций. Это не может не сказаться и на строительной отрасли.

Добавим, что в отдельных сегментах индивидуального жилого строительства показатели еще ниже. Так, из свердловских многодетных семей, получивших от государства бесплатные участки земли под строительство дома, строиться за последние несколько лет начали только 5%. Однако это связано не столько с инфляцией, сколько с тем, что большинство выделенных участков не оборудованы инфраструктурой: подъездными путями, газопроводом, электричеством и так далее. В прошлом году в регионе был принят закон, по которому вместо земельного участка льготники могут получить 200 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

Гулять небезопасно: парки Екатеринбурга обработают от клещей 24-30 апреля (ГРАФИК). / Сигнализация не сработала. Родители студентки, выпрыгнувшей из окна при пожаре в общежитии ВШЭ, рассказали подробности ЧП. / Бард Новиков обвинил в пожаре в Нотр-Даме геев и толерантность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»