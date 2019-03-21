В России снизились темпы строительства жилья

За первые два месяца 2019 года в России построили 9,2 млн кв. м. жилья, что на миллион меньше, чем в тот же период годом ранее. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении страны, опубликованном Росстатом.

В годовом исчислении ввод жилой недвижимости снизился на 9,4%, сообщается в документе. В январе-феврале текущего года в стране построили около 123 тысяч новых квартир.

При этом общий объем работ в рамках деятельности «Строительство» показал положительную динамику. В феврале 2019 года показатель составил 442 млрд рублей, что на 0,3% больше, чем в том же месяце в прошлом году. В январе-феврале – около 877 млрд рублей, прибавив 0,2% к уровню 2018 года.

Ранее аналитики ЦИАН подсчитали, что за год стоимость новой недвижимости выросла на 6%. По мнению экспертов, в 2019 году жилье продолжит дорожать из-за ускоряющейся инфляция, роста ставки НДС и рисков очередной девальвации рубля в случае новых санкций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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