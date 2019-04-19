Каждый месяц в Екатеринбурге покупают и продают 1500-1900 квартир

На рынке недвижимости Екатеринбурга аналитики в этом году замечают оживление: ежемесячно совершается от 1500 до 1900 сделок с имуществом. Количество сделок на «вторичке» выросло на 11% по сравнению с началом прошлого года, на «первичке» – на 7%.

Ранее Свердловскстат опубликовал справку, в которой говорилось, что в первом квартале 2019 года в Свердловской области было продано 97,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений (за то же время 2018 года – 44,8 тыс. кв. м), из них в Екатеринбурге – 95,4 тыс. кв. м (в начале 2018 года – 43,8 тыс. кв. м). Однако аналитики Уральской палаты недвижимости посчитали, что цифры не совсем корректные.

«Число сделок на первичном рынке Екатеринбурга в первом квартале 2019 года выросло на 11%, число сделок на вторичном рынке по данным Росреестра выросло на 7% к аналогичному периоду 2018 года. В 2019 году ежемесячно на первичном рынке заключалось от 1500 до 1900 сделок с квартирами», – говорится в отчете УПН.

Весной ситуация начала меняться – жилья покупают и продают меньше. Продавцы соглашаются на торг, дают скидки на отдельные категории квартир.

«Пока мы рассматриваем данный процесс как локальный спад после существенного роста продаж в конце прошлого года», – считают риелторы.

Как ранее писал «Новый День», по итогам первого квартала 2019 года в Свердловской области заметно снизились и объемы ввода в эксплуатацию жилья, особенно индивидуального: было введено 333,9 тысяч кв. м жилья, в том числе 135,9 тысяч кв. метров – многоквартирного и 197 тысяч кв. м – индивидуального. В сравнении с первым кварталом 2018 года это составляет 81,5% и 66,8% соответственно.

Ранее аналитики ЦИАН подсчитали, что за 2018 год стоимость новой недвижимости выросла на 6%. По мнению экспертов, в 2019 году жилье продолжит дорожать из-за ускоряющейся инфляции, роста ставки НДС и рисков очередной девальвации рубля в случае новых санкций. Это не может не сказаться и на строительной отрасли.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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