МУГИСО: лимиты на выплаты многодетным, отказавшимся от земли, израсходованы

Лимиты на выплаты многодетным семьям, которые согласились взять вместо бесплатного земельного участка 200 тысяч рублей, на данный момент израсходованы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на вебинаре для родителей первый заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Елена Николаева. «На текущий момент лимиты в министерстве на 2020 год израсходованы, так как их было не так много. Очень активная работа в этом направлении велась в 2018-2019 годах, выплаты получили более чем 5 тысяч семей, а в этом году средств не так много, но мы ведем работу по формированию земельных участков», – сказала чиновница.

Напомним, с 2010 по 2019 год в Свердловской области многодетные семьи получили 12 тысяч участков. Но мало кто начинает действительно строить на них свой дом: это и не быстро, и очень затратно. По данным МУГИСО, около 95% семей свои участки продают.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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