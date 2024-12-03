В уральские леса скоро выйдут «елочные патрули»

Уже на следующей неделе Минприроды Свердловской области усилит патрулирование лесов в преддверии новогодних праздников. Планируется, что с 9 по 31 декабря «елочные патрули» проведут свыше тысячи рейдов, чтобы не допустить незаконные рубки хвойных деревьев, сообщили в ДИПе.

«В лесах и на дорогах общего пользования будут работать стационарные посты, а также патрульные группы. Их участники имеют право проверять документы граждан, изымать пилы и топоры, а также незаконно заготовленные для новогодних праздников деревья. На всех, кто не оформил хвойные деревья по правилам, будут составлять протоколы об административных правонарушениях. Материалы о незаконной рубке будут передавать в органы внутренних дел», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

За незаконную заготовку хвойных деревьев для новогодних праздников предусмотрена как административная ответственность: для граждан размер штрафа составляет до 5 тысяч рублей, для юридических лиц –до 500 тысяч рублей, так и уголовная ответственность, если сумма ущерба лесному фонду составит более 5 тысяч рублей. Наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее «Новый День» писал, как срубить елочку по закону. Для этого нужно обратиться в лесничество с паспортом, заполнить заявление, в котором указать высоту хвойного дерева, заключить договор купли-продажи и оплатить в банке стоимость ели. После назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, и лесничий покажет, где можно рубить деревья. В Свердловской области «хвойный метр» стоит 65 рублей 40 копеек, соответственно, двухметровое дерево обойдется уже в 130 рублей 80 копеек. Рубить елки в лесничествах разрешено с середины декабря по 31 число. Это самый бюджетный, но и самый ресурсозатратный способ. В последние годы уральцы все реже покупают деревья через лесничества, предпочитают специальные новогодние ярмарки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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