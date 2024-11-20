Новогодние елки в свердловских лесничествах можно будет купить от 65 рублей

До Нового года остается ровно 6 недель – уже совсем скоро можно будет начинать украшать дом к празднику и, конечно, ставить новогоднюю елку. А для тех, кто предпочитает живое дерево, – можно организовать семейный праздничный тур в лесничество, полазить по сугробам с топором и самостоятельно срубить лесную красавицу.

В Свердловской области «хвойный метр» стоит 65 рублей 40 копеек, соответственно, двухметровое дерево обойдется уже в 130 рублей 80 копеек.

Рубить елки в лесничествах разрешено с середины декабря по 31 число. Это самый бюджетный, но и самый ресурсозатратный способ. Чтобы срубить новогоднее дерево, нужно обратиться в лесничество с паспортом, заполнить заявление, в котором указать высоту хвойного дерева, заключить договор купли-продажи и оплатить в банке стоимость ели. После назначается дата, когда покупатель может приехать в лес, и лесничий покажет, где можно рубить деревья.

Как рассказал «Новому Дню» временно исполняющего обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий, год от года уральцы реже покупают деревья через лесничества. Так, в прошлом году приобрели около 18 тысяч елей. «Для сравнения: десять лет назад в УрФО легально было реализовано 52 тысячи новогодних деревьев, пять лет назад – около 40 тысяч, три года назад – 22 тысячи», – отметил специалист.

Посмотреть, где находятся лесничества, можно на карте.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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