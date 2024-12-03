В свердловском заксо поддержали тестирование детей мигрантов на знание русского языка

Свердловское заксобрание поддержало проект федерального закона о запрете на прием в российские школы детей мигрантов, не знающих русского языка. С докладом перед депутатами выступил председатель комитета по социальной политике.

«Комитетом по социальной политике дополнительно запрошено мнение министерства образования и молодежной политики Свердловской области, получен ответ о поддержке законопроекта и несколько пояснений по тем вопросам, которые могут возникнуть. На заседании комитета законопроект рассмотрен. Предложение нашего комитета заксобранию – рекомендовать поддержать данный законопроект», – сказал Вячеслав Погудин.

Как уже сообщал «Новый День», на днях Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о запрете на прием в школу не говорящих на русском языке детей мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что 10 декабря документ примут в первом чтении. «Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребёнка, а также создаёт проблемы для одноклассников. Приступили к рассмотрению законопроекта, планируем рассмотреть в первом чтении 10 декабря», – написал Володин в блоге.

Новая инициатива предлагает ввести обязательную проверку уровня знания русского языка при зачислении детей иностранцев в российские школы. Также планируется проверять, законно ли ребёнок и его родители находятся в России.

Законопроект прошел процедуру одобрения в правительстве РФ в середине ноября. Авторы отметили, что предложенная ими мера – часть комплексного решения проблемы мигрантов, которые не только приезжают на работу в Россию, но и перевозят свои семьи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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