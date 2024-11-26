Володин назвал сроки рассмотрения запрета на прием в школу детей, не знающих языка

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о запрете на прием в школу не говорящих на русском языке детей мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что 10 декабря документ примут в первом чтении.

По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году из 18 млн школьников более 200 тыс. были детьми мигрантов. Учителя отметили, что им трудно общаться с другими детьми и усваивать программу.

«Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребёнка, а также создаёт проблемы для одноклассников. Приступили к рассмотрению законопроекта, планируем рассмотреть в первом чтении 10 декабря», – написал Володин в блоге.

Новая инициатива предлагает ввести обязательную проверку уровня знания русского языка при зачислении детей иностранцев в российские школы. Также планируется проверять, законно ли ребёнок и его родители находятся в России.

Законопроект прошел процедуру одобрения в правительстве РФ в середине ноября. Авторы отметили, что предложенная ими мера – часть комплексного решения проблемы мигрантов, которые не только приезжают на работу в Россию, но и перевозят свои семьи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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