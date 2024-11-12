В России намерены запретить брать в школы детей, не говорящих по-русски

В России могут запретить брать в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски. Соответствующий проект постановления с предложениями правительству готовится в Госдуме.

«Мы проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены, – цитирует Интерфакс спикера нижней палаты федерального парламента Вячеслава Володина. – В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям. Будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти».

В числе прочего, отметил Володин, при зачислении в школы детей мигрантов предлагается проводить «обязательные проверки законности» пребывания иностранных граждан в России, а также тестирование на знание русского языка. И установить «запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка».

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре депутаты Госдумы обратились в Минпросвещения с предложением не допускать присутствия в классе детей иностранцев, не владеющих русским языком, в количестве более 10% от общей численности учеников.

А на прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.

Москва, Игорь Юров

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