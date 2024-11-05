Путин поручил подготовить стандарты знания русского языка для мигрантов

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить стандарты знания русского языка для мигрантов. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Президент обратил внимание, что русский язык был и остается одной из фундаментальных ценностей страны, а его поддержка в различных сферах является приоритетом для государства

«Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения. В том числе выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующие предложения», – сказал глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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