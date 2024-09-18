В российских школах собираются ограничить прием детей мигрантов

В российских школах могут ограничить прием детей мигрантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госдумы обратились в Минпросвещения с предложением не допускать присутствия в классе детей иностранцев, не владеющих русским языком, в количестве более 10% от общей численности учеников.

«Необходимо создать условия, при которых дети мигрантов в российских школах смогут быстрее пройти социокультурную и языковую адаптацию. Сейчас зачастую происходит наоборот. Если в классе несколько таких детей, они и не стремятся учить русский, общаются на родном. Причем не только на переменах, но и с учителем во время урока. Это отвлекает других учеников и мешает педагогам проводить занятия», – заявляют авторы инициативы.

По словам депутатов, сейчас около 12% учащихся российских школ не владеют русским языком. Однако в пересчете на каждую школу показатели существенно различаются. Например, в центральных регионах страны доля таких детей составляет от 7% до 16%, а в ряде учебных заведений доходит до 50%.

В Минпросвещения с доводами авторов инициативы согласились: в регионы уже разосланы рекомендации принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком.

Что планируют делать с детьми, «не прошедшими по квоте», и будут ли переформатировать уже существующие классы, пока не сообщается.

Москва, Софья Артемьева

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