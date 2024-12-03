В ЦПКиО начинается новогодний сезон

В парке Маяковского 7 декабря начнется новогодний сезон. В этот день гостей ждет насыщенная программа с Дедом Морозом и театральным представлением. А вечером зимний волшебник поможет зажечь огни на главной елке.

Как отметили в пресс-службе парка, в 16:30 в ЦПКиО появятся светящиеся фигуры. А в 17:00 на главной сцене выступит театр «Легкие крылья» из Татарстана, постоянный участник фестиваля «Лица улиц», со своим представлением «Полярная сказка».

Как ранее писал «Новый День», парк Маяковского вовсю преображают к Новому году: там уже открыли лыжную базу, установили новогоднюю елку и 17-метровую горку. «Каток «Северное сияние» пока закрыт. Из-за погоды только сейчас удалось начать его заливку. Будем надеяться, что плюсовые температуры не вернутся, и у нас получится подготовить хороший, качественный лед, который будет радовать гостей всю зиму. Ориентировочно, этот процесс займет около двух недель», – поделились сотрудники парка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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