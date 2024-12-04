Мэр Екатеринбурга проехался в метро и троллейбусе (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня воспользовался общественным транспортом. Мэр спустился в метро и доехал до станции «Проспект Космонавтов», а затем пересел в маршрутный троллейбус и на нем отправился в Орджоникидзевское троллейбусное депо, где должна состояться презентация новых десяти троллейбусов модели «Синара-6254».

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», градоначальника сопровождал вице-мэр Рустам Галямов. По пути они проверили, как работает оплата проезда по QR-коду.

Напомним, с 1 января в Екатеринбурге запускается реформа общественного транспорта, на которую власти готовы потратить 12,6 миллиарда рублей. Из этой суммы более 1,3 миллиарда планируется потратить на закупку новых трамваев и троллейбусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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