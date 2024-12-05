«Основа основ – производство и транспорт»: в Домжуре обсудили стратегии выбора профессии

В Свердловском Доме журналистов 4 декабря обсудили стратегии выбора профессии и ключевые факторы, которые следует учитывать при поиске работы мечты. В конференции-практикуме приняли участие представители департамента по труду и занятости населения Свердловской области, психологи, независимые рекрутеры, работодатели и студенты.

Директор департамента Дмитрий Антонов рассказал, в регионе число вакансий в шесть раз превышает количество зарегистрированных безработных. Тем не менее найти идеальную работу остается сложной задачей.

«Дефицит персонала – это мировая тенденция. Но даже обилие вакансий не всегда помогает найти работу мечты. Такая работа должна находиться на пересечении пользы для общества, удовольствия от процесса, достойного дохода и быть той, в которой человек действительно успешен», – подчеркнул Дмитрий Антонов.

Урал всегда развивался именно за счет производственной сферы. И сегодня наша самоидентичность может помочь молодежи избежать соблазнов сиюминутных трендов, сделать выбор в сторону реальных ценностей и значимых для страны профессий, – отметил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

По его словам, на Урале сложилась своя инженерная школа, именно это определяет региональную идентичность. «Понятно, что рынок труда и экономика в целом имеют в себе и цифровую составляющую, и сервисную составляющую, но основа основ – это производство и транспорт, так что молодые люди могут посмотреть, например, в сторону РЖД, которая во многом это в себе объединяет», – сказал он.

Среди стратегий поиска работы он выделил тестирование различных карьерных направлений и ориентацию на карьерный рост в традиционно сильных для Урала отраслях.

Представители РЖД, которые также приняли участие в конференции, рассказали, какие методы они применяют для привлечения в свои ряды молодых сотрудников. Например, компания индексирует зарплаты дважды в год, компенсирует аренду жилья, выплачивает подъёмные новым сотрудникам и премии тем, кто возвращается на работу.

Как уже сообщал «Новый День», при поддержке правительства Свердловской области регулярно проводятся мероприятия, призванные помочь уральцам найти работу по востребованной и хорошо оплачиваемой специальности. Например, на «Ярмарке трудоустройства», которая прошла летом на площадках во всех крупных городах региона, соискателям, среди которых были и выпускники школ, и люди более старшего возраста, представили более 5800 рабочих мест по различным направлениям: производство, медицина, продажи, транспорт, химическая промышленность, общепит, ЖКХ. Также правительство области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым постоянно отслеживает и анализирует динамику на рынке труда – в зависимости от нее регулируются количество и программы обучения на бюджетных местах в колледжах и техникумах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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