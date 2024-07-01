Куда пойти работать: в Свердловской области прошла ярмарка трудоустройства (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области, как и в остальных регионах страны, прошло крупнейшее мероприятие для тех, кто ищет работу или, наоборот, сотрудников – «Ярмарка трудоустройства». Площадки были организованы во всех крупных городах региона. Соискателям, среди которых были и выпускники школ, и люди более старшего возраста, представили более 5800 рабочих мест по различным направлениям: производство, медицина, продажи, транспорт, химическая промышленность, общепит, ЖКХ и многие другие. Посетители могли пообщаться с несколькими работодателями одновременно, узнать, какие специалисты сейчас наиболее востребованы и пройти гарантированные собеседования с представителями организаций.

Всероссийская ярмарка трудоустройства

Поскольку областное правительство и губернатор Евгений Куйвашев уделяют самое пристальное внимание развитию рынка труда, Екатеринбург второй раз подряд стал одной из опорных площадок Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На Урал приехали эксперты, которые обсудили проблемы и тенденции на рынке труда.

Так, директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов рассказал «Новому Дню», что потребность в рабочих профессиях сегодня характерна не только для Урала, но и для всех территорий страны. «Эта потребность долгосрочная и, скорее всего, будет сохраняться и дальше, в ближайшие 5-10 лет – точно. Это стоит взять на заметку родителям и будущим работникам. Сегодняшняя ярмарка – как раз повод увидеть, куда молодым людям пойти работать или учиться. Примерно такой круг работодателей и останется в ближайшее время», – отметил Кирсанов. Характеризуя сегодняшний рынок труда в целом, директор департамента подчеркнул, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне. Сейчас работодателю сложнее найти работника, чем соискателю – работу, особенно если у сотрудника есть специальность и умение работать.

Для того чтобы сбалансировать рынок труда, Михаил Кирсанов призвал работодателей участвовать в составлении прогнозов Минтруда на несколько лет, чтобы понять, какие специальности нужны уже сейчас и какие будут востребованы завтра. «Это будет выгодно и вам, и учебным заведениям: контрольные цифры приема изменятся так, так как нужно рынку труда и самим выпускникам для успешного трудоустройства», – призвал чиновник.

Директор департамента по труду и занятости населения области Свердловской области Дмитрий Антонов рассказал, что «Ярмарка трудоустройства» рассчитана на самый широкий круг посетителей. Год назад аналогичное мероприятие собрало 11 тысяч человек, из них 3300 человек были трудоустроены. Вероятно, в этом году их будет больше.

Говоря о наиболее востребованных в регионе профессиях, Дмитрий Антонов отметил, что по-прежнему востребованы профессии, связанные с работой с металлом. «Я всегда повторял и буду повторять, что наша металлургия, наша обрабатывающая промышленность – это наш костяк, который еще долго будет формировать ландшафт рынка труда. Поэтому и образование у нас заточено под него, включая новые тренды – материаловедение, развитие БПЛА, добывающая промышленность тоже требует своих кадров», – рассказал Дмитрий Антонов.

Также директор департамента добавил, что есть интересный нюанс, о котором пока не все знают: стремление к техническому суверенитету и импортозамещению очень влияет на ситуацию. «В Свердловской области появляются новые, нетипичные для нее вакансии: мастер участка бортового электронного оборудования летательных аппаратов, инженер-конструктор в сфере авионики, архитектор цифровых решений. Портрет рынка труда идет за потребностями страны, ее экономикой, и это очень интересно, – рассказал Антонов. – Интересно и то, что работодатели научились пользоваться службой занятости. Сегодня мы видим на ярмарке 500 организаций, год назад их было 400. Спрос на наши услуги растет, и это – хорошая тенденция».

Отметим, что за последний год Свердловская область пришла к пониманию иной структуры управления средне-профессиональным образованием, что также помогает трудоустроить молодых людей на востребованные современные специальности. «Мы 42 колледжа и техникума передали под управление профильных министерств, что позволило оптимизировать карьерную траекторию выпускников, потому что они сразу выходят в производство. Это дало нам 920 дополнительных мест по контрольным цифрам приема, – поделился Дмитрий Антонов. – Это наши традиционные направления – прецизионная металлообработка, производство БПЛА, оборонная промышленность, и это большое достижение. Плюс ко всему в рамках направления «Профессионалитет» у нас сформировано 12 кластеров, в том числе – один атомный. Также мы трансформировали наш проект «школа-колледж-предприятие»: раньше он был профориентационным, а теперь мы сделали из него инструмент рекрутинга, чтобы выводить ребят сразу на целевое обучение. Мы делаем отбор более точным, ведем практически хирургический отбор тех ребят, кто уже видит себя в профессии, например, в медицине». Такой механизм позволяет спрямить карьерную траекторию молодых людей, сократить их метания из сферы в сферу.

Работодатели в рамках экспертной сессии на «Ярмарке трудоустройства» также поделились своими секретами – в частности, как заполучить и удержать нужные кадры. Например, директор по персоналу «Группа «СВЭЛ» Оксана Кишко рассказала, что в 2023 году предприятие заключило договоры с 8 колледжами и техникумами в рамках программы «Профессионалитет». Для этого программы подготовки для людей, пришедших с рынка труда, спроецировали на программы средне-специальных учебных заведений. Такая программа длится несколько месяцев. Сначала студентам проводят экскурсию по предприятию, и генеральный директор рассказывает им о планах и целях предприятия. Потом начальники производств знакомят молодых людей с техпроцессами, и, наконец, их передают мастерам и наставникам. «На этапе 3 месяцев обучения мы решали, готовы ли мы этого студента видеть у себя в штате. И если да, то запускали этот процесс. В результате СПО получают гарантированную практику для своих студентов, мы – необходимых сотрудников, а для учащихся это работа и деньги», – поделилась Оксана Кишко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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