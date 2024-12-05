Сосед по палате, убивший заслуженного тренера по хоккею, оказался психически больным

Завершено расследование обстоятельств смерти в Серовской городской больнице заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Сосед по палате, который нанес ему смертельные травмы, признан невменяемым.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в суд направлены материалы уголовного дела для принудительного помещения фигуранта в психиатрическую больницу.

«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», – сообщили в надзорном ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», 12 сентября в Серовской больнице скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев. Ночью 30 августа ему проломил голову сосед по палате.

«Очень обидно, очень. Перенести операцию и погибнуть от рук соседа по палате, которому не понравилось, что дедушка храпит, ударив стулом по голове, в область виска. Георгич был замечательным человеком. Отличным тренером, который видел потенциал игрока с одного взгляда. Покойся с миром Георгич», – написал в соцсети его ученик, игрок КХЛ Никита Щитов. Григорий Савельев родился в День победы – 9 мая 1945 года. Он растил талантливых игроков и в Московской области, и в глубинке, например, в Серове.

Серов, Елена Владимирова

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