Заслуженный тренер по хоккею умер в больнице – его избил сосед по палате

Сегодня в Серовской больнице скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев. По словам его родных и близких, причиной стала травма, которую пожилой мужчина несколько дней назад получил от соседа по палате.

«Очень обидно, очень. Перенести операцию и погибнуть от рук соседа по палате, которому не понравилось, что дедушка храпит, ударив стулом по голове, в область виска. Георгич был замечательным человеком. Отличным тренером, который видел потенциал игрока с одного взгляда. Покойся с миром Георгич», – написал в соцсети его ученик, игрок КХЛ Никита Щитов.

Полиция начала проверку.

Григорий Савельев родился в День победы – 9 мая 1945 года. Он растил талантливых игроков и в Московской области, и в глубинке, например, в Серове.

Серов, Елена Владимирова

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