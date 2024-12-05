Москва, Сочи, Казань, Таиланд. Турагенты рассказали, куда полетят уральцы на Новый год

Большинство жителей России встретит новогоднюю ночь дома, однако каждый восьмой собирается отправиться в путешествие по стране в рождественские каникулы – в этот раз они продлятся с 30 декабря по 8 января включительно, то есть 10 дней. По данным турагентов, Москва, Санкт-Петербург и Сочи традиционно находятся в тройке наиболее востребованных для посещения в зимние каникулы городов, в том числе – у уральцев. Также свердловчане интересуются турами в Казань и поездками в Тюмень, рассказала «Новому Дню» турагент Ирина Завгородняя.

По ее словам, влияет наличие прямого перелета или возможность быстро добраться наземным транспортом. «Десять дней немало, но и не так много, чтобы люди были готовы тратить время на полеты с пересадками. Поэтому по зарубежным направлениям хороший спрос на Турцию. В январе там уже нет дождей и ветров, много отелей с хорошими зимними концепциями, плюс цены значительно ниже, чем в сезон, и можно позволить себе более статусные отели», – говорит она.

По ее словам, часть туристов нацелена на Таиланд. «Сейчас немало хороших предложений. На новогодние каникулы на 10 ночей можно улететь даже за 200 тысяч на двоих. Конечно, это не пляжный отдых будет», – отмечает Завгордняя.

Символ роскошной жизни – Мальдивские острова – обойдутся минимум в полмиллиона. «Мальдивы на неделю начинаются от 500 тысяч на двоих на неделю, перелеты только из Москвы. Но любители есть», – отмечает собеседница агентства.

Активно раскачивают новое направление – Саудовскую Аравию, она привлекает тех, кто уже объездил все и хочет экзотики. Также турагенты отмечают, что есть небольшой спрос и на поездки в «санкционные» страны, с которыми нет прямого авиасообщения.

«Есть небольшой запрос на Европу, перелеты сейчас осуществляются через Ереван, Стамбул, Баку, Шарджу. Но, в основном, это уже после новогодних каникул, так как необходимо сделать визу, а это занимает сейчас много времени», – рассказывает Завгородняя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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