Артинский «Турнир косарей» признан «туристическим магнитом»

Фестиваль «Турнир косарей», который ежегодно проходит в поселке Арти Свердловской области, занял первое место на Всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России». Итоги подвели на церемонии в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в ДИПе, всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России. Победителями стали 30 проектов. Конкурс проводится на информационной платформе Живоенаследие.рф и реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации при поддержке Минкультуры России, Общественной палаты Российской Федерации и Союза российских городов.

Заявку на конкурс подготовил и отправил студент Уральского федерального университета Иван Баранников под руководством старшего преподавателя кафедры социально-культурного сервиса и туризма УрФУ Александры Дмитриевой.

Как уже сообщал «Новый День», уникальное состязание проводится каждое лето под эгидой Артинского завода, известного во всем мире производством русской косы. Главные критерии оценки участников – скорость, сила, сноровка и умение пользоваться косой. Мужчинам нужно выкосить участки длиной 100 метров и шириной 1,8 метра, женщинам – вдвое короче.

Арти, Елена Владимирова

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