Мэр Екатеринбурга возглавил группу по подготовке Года уральского рока

Основатели легендарных свердловских рок-групп вошли в команду по подготовке и проведению Года уральского рока в Екатеринбурге, а возглавил ее глава города Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Музыкальному феномену будет посвящен 2026 год, когда с момента образования Свердловского рок-клуба исполнится 40 лет. Вице-мэр Сергей Плахотин отметил: «‎Это важное явление и бренд уральской столицы. Круглая дата – отличный повод увековечить значимых деятелей культуры, познакомить молодежь с нашей музыкальной историей».

В рабочую группу вошли выдающиеся участники Свердловского рок-клуба, общественные деятели из сферы музыки, а также специалисты муниципалитета. Среди них:

– лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин;

– основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов;

– заслуженный деятель искусств, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин;

– организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург;

– журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк;

– участник Свердловского рок-клуба, программный директор радио Rock Arsenal Михаил Симаков;

– участник Свердловского рок-клуба Михаил Перов;

– президент Свердловского рок-клуба, руководитель «Радио Си» Николай Грахов.

Как уже сообщал «Новый День», первым мероприятием в рамках Года уральского рока стал конкурс эскизов памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову, который часто использовал в своих фильмах музыку уральских групп. Решение о том, какие проекты выйдут в финал конкурса, до 19 декабря примет жюри, в которое входят Евгений Горенбург, Егор Белкин, Вячеслав Бутусов, Настя Полева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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