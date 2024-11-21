Прием эскизов памятника кинорежиссеру Балабанову завершится через 10 дней

В администрации Екатеринбурга через 10 дней завершится прием эскизов монумента режиссеру Алексею Балабанову. В срок до 1 декабря скульпторам, дизайнерам, архитекторам, студентам нужно успеть направить свои проекты на электронный адрес idea@ekadm.ru , напомнили в пресс-службе мэрии.

Решение о том, какие проекты выйдут в финал конкурса, до 19 декабря примет жюри под председательством вице-мэра Рустама Галямова. В составе жюри – вдова кинорежиссера Надежда Васильева-Балабанова, два его сына Петр и Федор, близкий друг Евгений Горенбург, участники Свердловского рок-клуба Егор Белкин, Вячеслав Бутусов, Настя Полева, а также министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, вице-мэр Сергей Плахотин, начальник Управления культуры города Илья Марков, ректор УрГАХУ Александр Долгов, главный художниĸ-постановщиĸ Театра драмы Владимир Кравцев, представители регионального отделения Союза художников России и другие эксперты. После этого десяти финалистам в срок до 2 февраля 2025 года предстоит изготовить и представить на суд жюри макеты скульптурной композиции.

Напомним, решение об установке памятника уральскому режиссеру было принято в августе на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, получившего неформальное название «Совет неравнодушных». Памятник планируют установить у здания Свердловской киностудии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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