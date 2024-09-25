Автора памятника Балабанову выберут Бутусов, Настя Полева и Евгений Горенбург

Скульптора, который создаст памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову, выберут на специальном конкурсе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он стартует в октябре 2024 года.

В состав комиссии войдут как профессиональные художники, так и коллеги режиссера – сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Евгений Горенбург и другие.

Планируется, что автора выберут в декабре, эскиз памятника будет готов к отливке в бронзе к марту будущего года, а уже в мае – ко дню рождения режиссера – он будет установлен.

Напомним, решение об установке памятника уральскому режиссеру было принято в августе на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, получившего неформальное название «Совет неравнодушных». Памятник планируют установить у здания Свердловской киностудии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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