Памятник режиссеру Балабанову поставят возле киностудии (ФОТО)

В Екатеринбурге определились с местом, где будет стоять памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Как сообщил депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин, памятник установят возле здания Свердловской киностудии на проспекте Ленина. Такое решение приняла городская топонимическая комиссия.

Как уже сообщал «Новый День», открытие памятника станет одним из мероприятий, приуроченных к юбилею Свердловского рок-клуба, который в 2026 году отметит 40 лет со дня основания. «Это классная идея. Рок – это один из брендов нашего города и нужно это направление развивать. Работу по памятнику Алексею Балабанову Рустам Галямов уже взял под свой патронаж, чтобы осенью его открыть. Памятнику быть! А как он должен выглядеть – пообсуждаем», – сказал месяц назад глава города Алексей Орлов.

Напомним, в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат» звучат песни уральских рок-групп, в частности, «Наутилуса» и «Насти».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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