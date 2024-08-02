В Екатеринбурге поставят памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге уже этой осенью может появиться памятник режиссеру Алексею Балабанову. Этот проект обсудили накануне на заседании Совета неравнодушных горожан.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, открытие памятника станет одним из мероприятий, приуроченных к юбилею Свердловского рок-клуба, который в 2026 году отметит 40 лет со дня основания. Продюсер Олег Гененфельд предложил масштабно отметить эту дату Годом уральского рока и проведением ряда мероприятий. В частности, открыть памятник режиссеру Алексею Балабанову.

«Это классная идея. Рок – это один из брендов нашего города и нужно это направление развивать. Работу по памятнику Алексею Балабанову Рустам Галямов уже взял под свой патронаж, чтобы осенью его открыть. Памятнику быть! А как он должен выглядеть – пообсуждаем», – сказал глава города Алексей Орлов.

Напомним, в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат» звучат песни уральских рок-групп, в частности, «Наутилуса» и «Насти».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube