«Дайте задание искусственному интеллекту», – рокеры забраковали эскизы памятника Балабанову (ФОТО)

Конкурс на лучший эскиз памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову пришлось продлить: члены жюри посчитали, что практически все работы, представленные их вниманию, откровенно слабые.

Конкурсная комиссия, в которую вошли профессиональные архитекторы и скульпторы, а также уральские рок-музыканты и близкие Балабанова, заявили, что большинство решений – слишком типовые, неоригинальные и не раскрывают образ режиссера как яркого, выдающегося художника, и в то же время – скромного, достойного человека. Кроме того, архитекторы, входящие в жюри, отметили, что не очень удачно выбрано место для памятника – площадка у выхода со Свердловской киностудии. Вписать туда памятник так, чтобы он не терялся на фоне многочисленных подъезжающих автомобилей, задача очень сложная, поэтому от экспертов поступило предложение к администрации Екатеринбурга – рассмотреть возможность использования других площадок.

Мнение вдовы режиссера, Надежды Васильевой-Балабановой, которая не смогла выступить из-за болезни, донес до жюри Сергей Сельянов, продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2». Близкие Балабанова выделили из 30 конкурсных проектов эскиз Ильи Коротченко. На нем молодой длинноволосый Балабанов стоит с кинокамерой на фоне кирпичной стены, на которой написаны названия уральских рок-групп. Друзья режиссера отметили, что здесь он больше всего похож на себя.

Отзывы рок-музыкантов членам жюри передал директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Гоненфельд. Настя Полева разделила мнение семьи режиссера, выделив проект Коротченко, а большинство других работ назвала слабыми. «Если все будет безнадежно, дайте задание искусственному интеллекту», – предложила она. Вячеслав Бутусов высказался еще резче: «Картина унылая, выбирать не из чего, Алексея изобразили каким-то бомжом на развалинах. Я бы обратился к проверенным мастерам».

Директор фестиваля «Уральская ночь музыки», один из самых близких друзей Балабанова Евгений Горенбург, заявил: «Я боюсь вас огорчить, но сейчас я в ситуации еврейской мамы: «Моня, ты сколько невест не перебирай, мне все равно ни одна не понравится». Я пытаюсь услышать сверху мнение Алексея, но я его пока не слышу».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выслушав все замечания и предложения, согласился продлить сроки конкурса. Он выразил надежду, что теперь, когда близкие режиссера и члены жюри высказали свое мнение, у художников и скульпторов будет более четкое понимание того, в каком направлении им нужно двигаться.

Алексей Орлов также согласился с замечанием в отношении выбранной площадки и не исключил, что администрация, возможно, рассмотрит и другие места для установки памятника. «У нас есть недавно благоустроенный парк Энгельса, «рок-переход» на Плотинке, участки набережной Исети, которые надо наполнять смыслами. Надо все обдумать и принять решение с учетом мнения общественности», – резюмировал глава города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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