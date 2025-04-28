Екатеринбуржцы смогут посетить выставку лучших эскизов памятника Балабанову

В здании Свердловской киностудии 30 апреля откроется выставка эскизов памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. В течение месяца посмотреть на десять лучших работ сможет каждый желающий, отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как ранее писал «Новый День», глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил новый конкурс на создание эскизного проекта скульптуры режиссера Алексея Балабанова. Из 53 работ утвердили десять лучших: Мейрама Баймуханова, Иннокентия Комочкина, Ильи Коротченко, Михаила Лебедева, Романа Макарова, мастерской Баймуханова, Артема Маханова, скульптурно-архитектурного коллектива СПБ, Александра Таратынова, Салавата Щербакова.

Напомним, в декабре 2024 года конкурс на лучший эскиз памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову продлили: жюри забраковало почти все присланные ранее на конкурс работы. Отзывы рок-музыкантов членам жюри передал директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Гоненфельд. Настя Полева, разделив мнение семьи режиссера, выделила проект Ильи Коротченко, а большинство других работ назвала слабыми. «Если все будет безнадежно, дайте задание искусственному интеллекту», – предложила она. Вячеслав Бутусов высказался еще резче: «Картина унылая, выбирать не из чего, Алексея изобразили каким-то бомжом на развалинах. Я бы обратился к проверенным мастерам».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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