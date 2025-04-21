В Екатеринбурге отобрали 10 лучших эскизов памятника Балабанову

В Екатеринбурге утвердили перечень десяти финалистов конкурса эскизов памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Всего жюри рассмотрело 53 работы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, лучшими были названы эскизы Мейрама Баймуханова, Иннокентия Комочкина, Ильи Коротченко, Михаила Лебедева, Романа Макарова, мастерской Баймуханова, Артема Маханова, скульптурно-архитектурного коллектива СПБ, Александра Таратынова, Салавата Щербакова.

На следующем этапе жюри конкурса определит лучшую работу, которая и ляжет в основу памятника выдающемуся уральцу.

Как уже писал «Новый День», в декабре жюри забраковало почти все присланные на конкурс работы. Отзывы рок-музыкантов членам жюри передал директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Гоненфельд. Настя Полева, разделив мнение семьи режиссера, выделила проект Ильи Коротченко, а большинство других работ назвала слабыми. «Если все будет безнадежно, дайте задание искусственному интеллекту», – предложила она. Вячеслав Бутусов высказался еще резче: «Картина унылая, выбирать не из чего, Алексея изобразили каким-то бомжом на развалинах. Я бы обратился к проверенным мастерам».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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