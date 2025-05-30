Утвержден эскиз памятника Алексею Балабанову: на нем режиссер едет на трамвае (ФОТО)

В Екатеринбурге завершен конкурс на лучший эскиз памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Победителем стал Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Алексей Балабанов едет в пустом вагоне трамвая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, скульптуру установят у Дворца молодежи – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Монумент появится там в середине мая 2026 года.

«Имя Алексея Балабанова навсегда вписано в историю российского кино. У его фильмов есть истинно уральский дух. Творческий путь Алексея Балабанова начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. Наш город в то время был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как уже писал «Новый День», решение увековечить память уральского режиссера приняли в рамках мероприятий по проведению года уральского рока – эта музыка звучит почти во всех фильмах Балабанова.

Напомним, в декабре 2024 года конкурс на лучший эскиз памятника продлили: жюри забраковало почти все присланные ранее на конкурс работы. Отзывы рок-музыкантов членам жюри передал директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Гоненфельд. Настя Полева, разделив мнение семьи режиссера, выделила проект Ильи Коротченко, а большинство других работ назвала слабыми. «Если все будет безнадежно, дайте задание искусственному интеллекту», – предложила она. Вячеслав Бутусов высказался еще резче: «Картина унылая, выбирать не из чего, Алексея изобразили каким-то бомжом на развалинах. Я бы обратился к проверенным мастерам».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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