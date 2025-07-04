В Екатеринбурге появится улица Балабанова

Одна из новых улиц в Екатеринбурге получит имя кинорежиссера Алексея Балабанова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, строительство дороги в микрорайоне «Академический-2» начнется скоро. Улица будет проходить рядом с названной в честь другого уральского режиссера – Ярополка Лапшина.

Напомним, в Екатеринбурге уже приняли решение об установке памятника Алексею Балабанову. По итогам конкурса лучших эскизов победителем стал Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Алексей Балабанов едет в пустом вагоне трамвая.

Скульптуру установят у Дворца молодежи – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Монумент появится там в середине мая 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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