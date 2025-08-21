В Екатеринбурге появилась улица Алексея Балабанова

На карте Екатеринбурга появились три новых улицы – Алексея Балабанова, Академика Курчатова и Академика Вавилова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, улица имени режиссера Алексея Балабанова пройдет в Чкаловском районе мегаполиса в границах улиц: Лучистая – проектируемая магистральная улица общегородского значения – русло реки Шиловки – проектируемый проезд – Полевской тракт – улица Перспективная – Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога.

В Академическом районе появятся улицы, названные в честь академиков Курчатова и Вавилова. Улица Академика Курчатова берет свое начало с улицы Амундсена и плавно переходит в улицу Вавилова.

Напомним, в конце мая в городе подвели итоги конкурса на лучший эскиз памятника Алексею Балабанову. Победителем стал Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Алексей Балабанов едет в пустом вагоне трамвая. Скульптуру установят у Дворца молодежи – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Монумент появится там в середине мая 2026 года. Мероприятие приурочено к Году уральского рока.

Екатеринбург

