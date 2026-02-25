Памятник Алексею Балабанову откроют 18 мая

Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову откроют 18 мая возле Дворца молодежи.

Как рассказала в телеграм-канале «Свердловский Рок» его редактор Светлана Толмачева, в мастерской скульптора Мейрама Баймуханова уже отлита фигура режиссера, в процессе изготовления – трамвай, в котором он будет ехать по замыслу автора. Высота трамвая составит 3,8 м, длина 9,2 м, глубина 1,5 м, высота фигуры Балабанова – 1,8 м.

Фото: телеграм канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Мейрам родом из Омска и даже предлагал свой вариант арт-объекта в память о Егоре Летове. Уже 20 лет он живет и работает в Питере, автор парка в память о героях- пожарных, боровшихся с огнем в гостинице «Ленинград» в 1991 году», – добавила Толмачева.

Как уже писал «Новый День», решение увековечить память уральского режиссера приняли в рамках мероприятий по проведению Года уральского рока – эта музыка звучит почти во всех фильмах Балабанова. В мае 2025 года в конкурсе на лучший проект памятника победил скульптор Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Алексей Балабанов едет в пустом вагоне трамвая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

