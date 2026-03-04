Памятник Алексею Балабанову почти готов (ФОТО)

В Екатеринбурге завершается работа над памятником кинорежиссеру Алексею Балабанову, который будет установлен в рамках Года уральского рока. Сегодня съемочная бригада «Нового Дня» побывала в литейной мастерской, где работает скульптор Мейрам Баймуханов.

Скульптор рассказал, что после общения с родственниками Балабанова решил изобразить режиссера в свердловский период его жизни: «Это был молодой, энергичный парень, батарейка, которая заряжает всех вокруг. Все его знакомые сказали, что его надо делать именно таким».

Сам процесс лепки из глины фигуры режиссера проходил в Санкт-Петербурге, где живет его семья. Родственники Балабанова приходили в мастерскую и давали какие-то советы, вносили предложения. Затем фигуру перевели в гипс и перевезли в Екатеринбург. Здесь, в литейной мастерской Дмитрия Брезгина, все детали памятника будут отлиты из бронзы и собраны вместе. Открытие монумента запланировано на 18 мая – день памяти Балабанова. Памятник установят возле Дворца молодежи.

Напомним, конкурс на лучший эскиз памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову проходил в несколько этапов. Победителем стал Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Алексей Балабанов едет в пустом вагоне трамвая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

