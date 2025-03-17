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Понедельник, 17 марта 2025, 11:08 мск

Новости Екатеринбург

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Объявлен новый конкурс на лучший эскиз памятника Алексею Балабанову

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил новый конкурс на создание эскизного проекта скульптуры режиссера Алексея Балабанова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к участию приглашаются скульпторы, дизайнеры, архитекторы, а также студенты художественных вузов.

Претенденту необходимо отправить заявку с 17 по 31 марта на электронную почту idea@ekadm.ru.

Напомним, в декабре решили, что конкурс на лучший эскиз памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову надо продлить: члены жюри посчитали, что практически все работы, представленные их вниманию, откровенно слабые.

Отзывы рок-музыкантов членам жюри передал директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Гоненфельд. Настя Полева, в частности, сказала: «Если все будет безнадежно, дайте задание искусственному интеллекту». Вячеслав Бутусов высказался еще резче: «Картина унылая, выбирать не из чего, Алексея изобразили каким-то бомжом на развалинах. Я бы обратился к проверенным мастерам».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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