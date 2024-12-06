Губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан 11 декабря

Прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится 11 декабря.

Как сообщает департамент информполитики, 11 декабря в 15:00 Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в эфире «Областного телевидения».

Жители региона могут оставлять свои вопросы с 12:00 6 декабря до 18:00 9 декабря на платформе обратной связи на «Госуслугах» или по номеру телефона 8-800-301-55-96.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлый раз Евгений Куйвашев отвечал на прямой линии на вопросы жителей Свердловской области 5 декабря 2023 года. Тогда в его речи чаще, чем прежде, звучал призыв «потерпеть».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube