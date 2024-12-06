российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 декабря 2024, 10:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан 11 декабря

Прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится 11 декабря.

Как сообщает департамент информполитики, 11 декабря в 15:00 Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в эфире «Областного телевидения».

Жители региона могут оставлять свои вопросы с 12:00 6 декабря до 18:00 9 декабря на платформе обратной связи на «Госуслугах» или по номеру телефона 8-800-301-55-96.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлый раз Евгений Куйвашев отвечал на прямой линии на вопросы жителей Свердловской области 5 декабря 2023 года. Тогда в его речи чаще, чем прежде, звучал призыв «потерпеть».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Губернаторы – психотерапевты на местах»: почему Куйвашев просит людей «потерпеть»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,