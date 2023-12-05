«Губернаторы – психотерапевты на местах»: почему Куйвашев просит людей «потерпеть»

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев ответил на прямой линии на вопросы жителей Свердловской области. В его речи чаще, чем в прежние годы, звучал призыв «потерпеть». «Новый День» спросил у политологов, с чем это связано.

«Денег никогда у губернаторов не было столько, чтобы решить все проблемы. Ни в эпоху Росселя, ни в эпоху Мишарина, ни в эпоху Куйвашева. Этим все губернаторы и старые, и новые похожи. Межбюджетные отношения – бесконечная песня и форма управления Кремля губернаторами. Надо это признать, – считает политтехнолог Илья Ананьев. – У всех губернаторов разные модели поведения и стили управления регионами. Кто-то находит схемы финансирования, кто-то просит потерпеть, кто-то ночует у дверей Силуанова и Кремля, чтобы получить федеральные транши.

Сказать, что Куйвашев не прав, откладывая на потом и прося жителей поверить в завтра – такого не скажу. Мы все прекрасно понимаем, куда уходят региональные и федеральные деньги и бюджетный цугцванг губернаторов. Никакого другого рецепта, чем больше общаться с народом, колесить по территориям и реагировать на кризисы, сегодня у губернаторов нет – они психотерапевты на местах с риторикой успокаивающего гипноза и возможностями тех копеек, которые сегодня у них есть».

Профессор департамента социологии и политологии УрФУ, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин считает, что губернатор занял правильную и взвешенную позицию. «Наверное, его слова – не просто фигура речи, но и пожелание, направленное на то, чтобы рационализировать те эмоции, которые доминируют в реакции на те или иные события, не только в нашем регионе, но и во всей стране. Я думаю, что совет уместный. Жизнь разворачивается бурно, мы часто не ожидаем тех событий, которые происходят. Здравый смысл должен присутствовать. Полагаю, что предложение губернатора относится не только к населению, но и к представителям власти – муниципалитетов, отраслевых министерств. Терпение нужно всем. Многие проблемы, о которых сегодня говорили, требуют взвешенного решения. Спешка может вызвать и недовольство, а также повлечь дополнительные расходы – чтобы исправить поспешное решение», – считает эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», о терпении Евгений Куйвашев упомянул как минимум дважды. Первый раз – когда жители области выразили недовольство частыми перекрытиями федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, второй – когда жители Первоуральска пожаловались на проблемы с водоснабжением из-за аварии на водопроводе. «Надо потерпеть, это железо, оно ломается», – сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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