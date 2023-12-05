«Приеду и проведу совещание», – Куйвашев отреагировал на проблемы с водой в Первоуральске

Жители Первоуральска обратились на прямую линию Евгения Куйвашева с жалобами на ужасное качество питьевой воды и перебои с ней.

По словам губернатора, в Первоуральске тяжелая ситуация сложилась из-за комплекса причин. «Для Первоуральска и других городов актуальна тема ветхих сетей. В этом году прибавился фактор засушливого лета, источники воды высохли. Знаю, что по Первоуральску водохранилище обмелело, пришлось подавать воду по резервному водоводу, который долго не использовался, – сказал Куйвашев. – Сейчас именно там проблема с водой. Я поручил главе заниматься подвозом воды, пока аварию не устранят. Надо организовать точечный адресный подвоз, малоимущим и пенсионерам, четко обозначить часы подвоза. Все силы сосредоточены на устранении аварии. Я сам скоро в Первоуральск приеду и проведу совещание. Если надо дополнительные средства, мы их выделим. Надо потерпеть. Нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры Первоуральска, ее надо предоставить правительству области и получить финансирование».

Напомним, в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Несмотря на заверения главы города, что все ремонтные работы завершены, во многих домах все еще нет воды, а по дворам ездит цистерна. Прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

Вчера вечером Игорь Кабец ответил горожанам, которые требовали у него объяснений, почему в жилых домах уже несколько дней нет питьевой воды. По словам мэра, при устранении аварии на водоводе возникли непредвиденные трудности. Сегодня утром горожане продолжали жаловаться на отсутствие воды в кранах.

Первоуральск, Елена Владимирова, Ольга Тарасова

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